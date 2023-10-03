В Азербайджане завершены ремонтно-восстановительные работы на участке трассы Баку-Губа-госграница с РФ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершены ремонтно-восстановительные работы на деформированном 5-километровом участке автомобильной дороги М-1 Баку-Губа-госграница с Российской Федерацией в направлении Баку-Губа, сообщает во вторник Trend.

Согласно информации Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, реконструированный участок дороги уже сдан в пользование.

В церемонии сдачи в эксплуатацию реконструированного участка дороги приняли участие заместитель председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Аваз Годжаев и другие должностные лица агентства.

Ремонтно-восстановительные работы проводились на 3 участках автодороги на 52-119,5 километрах. Реконструкция охватила 52-53,5, 100,25-102,75 и 107-108,25 километры.

Напомним, что трасса М-1 является частью транспортного коридора Север-Юг и играет важную роль в грузовых и пассажирских перевозках.