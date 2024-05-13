AЖД 13-19 мая проводят "Неделю безопасности"

БАКУ/Trend/ — ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АДЖ) 13-19 мая проводят "Неделю безопасности" для повышения осведомленности населения в отношении вопросов безопасной перевозки пассажиров и грузов, передает в понедельник Trend со ссылкой на АЖД.

"Безопасность - это не только наша важнейшая ценность, но и наше обязательство. Мы хотим, чтобы безопасность на железных дорогах Азербайджана вошла в повседневную привычку. Мы призываем всех к соблюдению правил безопасности и будем в течение 13-19 мая доводить до сведения общественности регулярные меры, принимаемые AЖД для обеспечения безопасности движения", — отметили в АЖД.

Также в информации ЗАО сообщается номер колл-центра (1822), по которому можно сообщить о ситуациях, представляющих угрозу безопасности на железных дорогах Азербайджана.

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