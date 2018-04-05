В прошлом году более 22 млн человек пересекли узбекскую границу

БАКУ /Trend/ - В 2017 году через пункты пограничного контроля Узбекистана прошли свыше 22 миллионов человек, включая около семи миллионов иностранных граждан, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на командование пограничных войск Службы государственной безопасности.

Досмотрено свыше 920 тысяч транспортных средств, из них более 400 тысяч - иностранных.

В первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение въезда-выезда как граждан Узбекистана, так и иностранных граждан.

В Узбекистане действуют 69 пунктов пограничного контроля, включая 49 международных, 14 двусторонних и шесть с упрощенным порядком контроля.

За 2017 год были задержаны 4940 нарушителей границы, предотвращено незаконное перемещение материальных ценностей на 32 миллиарда сумов, конфисковано 48,97 килограмма наркотических веществ и 285 единиц оружия, изъята валюта на сумму свыше одного миллиона долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.