Назарбаев: Шымкент должен стать мощным экономическим центром Центральной Азии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время визита в Шымкент выступил перед активом города, где подчеркнул, что с обретением республиканского статуса перед городом стоят новые задачи, требующие современных подходов и проработанной стратегии, сообщает в субботу КазТаг со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Шымкент должен стать мощным экономическим центром Центральной Азии, крупным и притягательным мегаполисом с комфортными условиями для его жителей и гостей. Новая стратегия развития города должна быть ориентирована на формирование в этом регионе крупного промышленного, инновационного, туристического, торгового и логистического центра", – подчеркнул глава государства.

Как отмечается, Нурсултан Назарбаев обратил внимание участников совещания на отдельных вопросах нового позиционирования Шымкента. Президент Казахстана отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса в городе, а также развития кластеров и предприятий в сфере легкой промышленности, строительства, фармацевтики и медицинских услуг.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость повышения качества образования в высших учебных заведениях города, а также создания современных инновационных центров по примеру Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий. Глава государства также остановился на вопросах укрепления международных связей города в контексте развития туристического потенциала мегаполиса.

"Шымкент должен стать центром притяжения туристов. Поэтому городу дожлен развиваться системно по всем направлениям. Необходимо также наращивать международное взаимодействие. На примере межрегиональных форумов, проводимых совместно с Российской Федерацией, нужно проработать концепцию и запланировать аналогичные мероприятия с Узбекистаном. Правительству совместно с акиматом города следует подготовить план мероприятий международного уровня, которые будут проходить в Шымкенте", – сказал президент Казахстана.

Уточняется, что в ходе совещания особое внимание уделено вопросам концептуального развития города с применением "умных технологий".

"Важно не допускать нарушений норм архитектуры и градостроительства, пресекать хаотичную застройку и сократить строительство одноэтажных домов. Кроме того, следует подвергнуть сносу старое ветхое жилье и эффективно использовать высвободившиеся территории под возведение современных парков, спортивных площадок, многоэтажных жилых комплексов и бизнес-центров", – сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение глава государства остановился на вопросе строительства в городе социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ, медицинских учреждений и жилых домов. Для этого президент Казахстана поручил использовать механизмы ГЧП и провести широкую разъяснительную кампанию по программе "7-20-25".

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