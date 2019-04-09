Крупное ДТП на юге Таджикистана: пять человек погибли, 9 ранены

Пять человек погибли, девять получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Хатлонской области на юге Таджикистана, сообщает Trend со ссылкой на tj.sputniknews.ru

"Трагедия произошла в понедельник вечером на территории Бальджуванского района Хатлонской области. Перевернулся грузовик "Урал", в кузове которого находились люди. Грузовик не сумел преодолеть крутой подъем и перевернулся. Пассажиры, находившиеся в кузове, оказались под машиной", - сообщили в пресс-службе.

Местные жители утверждают, что водитель попросил пассажиров выйти из салона авто и пройти пешком, поднимаясь в гору.

Несмотря на то, что некоторые вышли, автомобиль все равно не смог преодолеть подъем и стал катиться вниз и перевернулся. Те люди, которые оказались вне автомобиля были задавлены.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести, двое из них прооперированы.

В настоящее время на месте работает следственная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на юге Таджикистана один человек погиб, а трое несовершеннолетних получили ранения.

Трагедия произошла на территории города Бохтара, административного центра Хатлонской области.

"Водитель автомашины марки "Форланд", 26-летний житель района Кушониен не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомашиной "ДЭУ-Сиело" под управлением 43-летнего жителя Кушониена", - уточнили в МВД.

Водитель "ДЭУ-Сиело" погиб от полученных ранений на месте аварии, а трое его несовершеннолетних детей в возрасте 13, 12 и 9 лет получили ранения и были госпитализированы.

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