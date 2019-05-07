Правительство тоже против добычи урана в Кыргызстане – вице-премьер

Правительство Кыргызстана поддерживает законопроект о введение полного запрета на разведку и добычу урана в Кыргызстане. Об этом на общественных слушаниях законопроекта «О запрещении деятельности, связанной с геолого-поисковыми, геологоразведочными работами, разработкой урановых, ториевых месторождений в КР» сообщил вице-премьер министр Кубатбек Боронов, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

По его словам, инвентаризация всех выданных лицензий в КР завершена. «Нынешнее правительство не выдавала ни одной лицензии на разработку урана. Наоборот мы ввели мораторий на выдачу лицензий и объявили инвентаризацию. На сегодня инвентаризация завершена, идет анализ.

Если на примере компании «Юр Азия Кыргызстан» говорить, они получили лицензию на геологоразведку еще в 2010 году, но с тех пор продлевали ее, оплачивая стоимость налогов и все. В связи с этим мы хотим ввести норму отзыва лицензии, чтобы не было таких фактов», - сказал Боронов. Ранее президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что в Кыргызстане не будет добычи урана.

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