В Душанбе пройдет первый круглый стол для руководителей авиакомпаний Центральной Азии

10 мая 2019 14:30 (UTC+04:00)

В Душанбе пройдет первый круглый стол для руководителей авиакомпаний Центральной Азии по вопросам развития региональной гражданской авиации, сообщает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Мероприятие состоится по инициативе «Сомон Эйр» и при поддержке агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В нем, как ожидается, примут участие руководителей авиакомпаний «Сомон Эйр» (Таджикистан), «Эйр Астана» (Казахстан), «SCAT» (Казахстан), «QAZAQ Air» (Казахстан), «Uzbekistan Airways» (Узбекистан) и «Авиа Траффик» (Кыргызстан).

На встрече состоится обзор текущих преимуществ авиации в регионе и экономических перспектив на ближайшие годы, а также региональных препятствий для дальнейшего развития.

Будет рассмотрен вопрос об «умном регулировании» и его применение в странах Центральной Азии; аспекты безопасности полётов, включение аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA) в национальное регулирование, навигация, основанная на эксплуатационных характеристиках; стабильное обеспечение авиатопливом и анализ аэропортовых сборов в регионе и другие вопросы.

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