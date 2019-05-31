Жээнбеков и Моди обсудили широкий спектр вопросов кыргызско-индийского сотрудничества

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 30 мая, в рамках рабочего визита в Республику Индия, встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Напомним, глава государства прибыл в Индию для участия в церемонии инаугурации Нарендры Моди по его приглашению.

Жээнбеков поздравил Моди с победой партии «Бхаратия Джаната парти» на парламентских выборах и переизбранием Нарендры Моди премьер-министром Индии, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Итоги выборов подтверждают высокое доверие, которое оказывает Вам народ Индии, тем реформам и важным начинаниям, которые вы проводите. Уверен, что дружеские отношения и доверительное сотрудничество между Кыргызстаном и Индией будут только укрепляться», — отметил Жээнбеков.

Он подчеркнул, что в Кыргызстане Нарендру Моди ждут с официальным визитом, который состоится в ближайшее время и выразил уверенность, что визит пройдет на высоком уровне, плодотворно и успешно.

Моди выразил благодарность за поздравление, подчеркнув, что Кыргызстан и Индия являются дружественными странами, имеющими многолетние отношения разностороннего сотрудничества. Он отметил, что индийская сторона твердо настроена на дальнейшее развитие всесторонних отношений с Кыргызстаном.

Жээнбеков и Моди обсудили вопросы по широкому спектру двустороннего сотрудничества, а также в рамках международных организаций.

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