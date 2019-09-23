В горах Таджикистана спасли туристов из Израиля

Четырех израильских туристов, подавших сигнал SOS на высоте 4700 метров, спасли в таджикском Горном Бадахшане, операция по спасению длилась четверо суток. Как передает Trend, об этом сообщила РИА Новости представитель республиканского Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Умеда Юсуфи.

"В минувшую среду в дежурную часть КЧС поступило сообщение о том, что на высоте 4700 метров над уровнем моря на территории Шугнанского района Горно-Бадахшанской автономной области четыре туриста из Израиля подали сигнал "SOS", - сказала она, отметив, что поиском туристов занялись отряд спасателей КЧС в Горном Бадахшане, а также добровольные спасатели Агентства Ага Хана.

"Сотрудники КЧС выяснили, что четверо туристов в возрасте от 23 до 26 лет, среди которых женщина, находятся на высоте 4700 метров вблизи местечка Кулин Шугнанского района ГБАО", - рассказала она.

По словам Юсуфи, подняться на такую высоту с помощью машин и вертолета не представлялось возможным, поэтому спасатели использовали лошадей и специальное снаряжение, 20 километров шли пешком и через два дня прибыли в пункт назначения.

Первую доврачебную помощь спасатели оказали 23-летнему Бену Моше Шайю, который страдал от высотной болезни (высотной гипоксии).

"Утром в пятницу спасатели КЧС, усадив туристов на лошадей, начали спуск к озеру Сарез, который был закончен утром в субботу, затем с помощью катера КЧС туристы были доставлены на вертолетную площадку, откуда были отправлены сначала в город Хорог, где двое из них остались, а двое других, были доставлены в город Душанбе, после чего были транспортированы в больницу", - добавила она. Юсуфи отметила, что сложнейшая аварийно-спасательная операция длилась четверо суток.

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