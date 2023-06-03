Центральная Азия – Европейский Союз: на пути к дальнейшему прогрессу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие во втором саммите лидеров стран Центральной Азии и Европейского Союза, который состоялся 2 июня в городе Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Первая встреча в этом формате состоялась 27 октября 2022 года в городе Астане с участием лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Президента Европейского совета Шарля Мишеля.

На встрече в Астане глава нашего государства, выступая за последовательное углубление взаимодействия нашего региона с Европейским союзом, выделил ряд приоритетных направлений межрегионального сотрудничества, а также подтвердил приверженность Узбекистана открытому, системному и продуктивному диалогу в формате «Центральная Азия – Европейский Союз» в интересах стабильности, устойчивого развития и процветания стран двух регионов.

На ней были подведены итоги сотрудничества между странами Центральной Азии и Евросоюзом за прошедший период и выражена готовность к продолжению партнерства, основанного на общих ценностях и взаимных интересах.

Президент Евросовета приветствовал усилия лидеров стран Центральной Азии по укреплению регионального сотрудничества и взаимосвязанности. В свою очередь, главы государств Центральной Азии высоко оценили вклад ЕС в активизацию экономического развития после пандемии и преодоление ее негативных последствий. Стороны подчеркнули, что создание благоприятных условий для ведения бизнеса будет способствовать дальнейшему росту иностранных инвестиций в регион, взаимосвязанности и торговле в регионе.

В ходе нынешней встречи лидеров центральноазиатских государств и Европейского совета предусматривается обсуждение вопросов дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества, а также актуальных международных проблем.

В целом, за период после установления дипломатических отношений между государствами Центральной Азии и ЕС межрегиональное сотрудничество продвинулось во многих сферах и секторах, и сегодня служит примером многостороннего партнерства во имя процветания и устойчивости.

Узбекистан принимает активное участие в данном формате сотрудничества. В частности, регулярно проводятся встречи глав МИД «Евросоюз – Центральная Азия»: 18-я встреча состоялась в Самарканде 17 ноября 2022 года. На следующий день там же состоялась первая Конференция «ЕС – Центральная Азия» по взаимосвязанности.

В данных мероприятиях участвовал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель, который в ходе своего визита в нашу страну был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе переговоров Жозеп Боррель приветствовал политику Узбекистана по укреплению регионального сотрудничества и отметил, что страны Центральной Азии добились в этом большого прогресса. Он заявил, что Евросоюз намерен и дальше расширять партнёрство с государствами региона в сфере политики, торговли, инвестиций, цифровизации, изменения климата и окружающей среды, науки и образования.

С 2013 года также проводится ежегодный Диалог высокого уровня «ЕС – Центральная Азия» по вопросам политики и безопасности. Последнее совещание состоялось 17 мая прошлого года в Брюсселе.

Начало отношениям Узбекистана с Европейскими Сообществами было положено 15 апреля 1992 года подписанием Меморандума о взаимопонимании. 16 ноября 1994 года были установлены дипломатические отношения. С 1995 года в Брюсселе функционирует Посольство Узбекистана, которое выполняет также функции Миссии при ЕС. В 2011 году в Ташкенте открылось диппредставительство Европейского Союза.

Договорно-правовую базу отношений составляют 15 документов, ключевыми из которых являются Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС), Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, Соглашение об учреждении дипломатического представительства ЕС в Узбекистане, Меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере, Протокол о внесении изменений в СПС и Соглашение о двусторонней торговле текстильными изделиями.

В июле 2022 года Узбекистан и ЕС завершили трехлетние переговоры и парафировали в Брюсселе текст нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), которое заменит СПС, действовавшее более 20 лет.

В рамках Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС созданы шесть совместных органов – Совет сотрудничества, Комитет сотрудничества, Комитет парламентского сотрудничества, Подкомитет по экономике, торговле и инвестициям, Подкомитет по юстиции, внутренним делам, правам человека и сопутствующим вопросам, Подкомитет по сотрудничеству в целях развития.

ЕС твердо поддерживает реализуемую стратегию необратимых реформ в Новом Узбекистане. Об этом было заявлено на встрече Президента Шавката Мирзиёева и Президента Евросовета Шарля Мишеля, состоявшейся в Ташкенте 28 октября 2022 года. В ходе переговоров, прошедших в тёплой и дружественной атмосфере, лидеры подтвердили, что за последние годы отношения между Узбекистаном и Европейским Союзом вышли на качественно новый уровень и приобрели всеобъемлющий характер.

Поддержка ЕС также была выражена в Ташкенте 14 апреля этого года на встрече Президента Узбекистана со специальным представителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором и специальным представителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакалой. На встрече европейская сторона дала высокую оценку достижениям Узбекистана в обеспечении прав человека, развитии гражданского общества, гендерного равенства, искоренения принудительного труда и других направлениях.

В торговле между Узбекистаном и странами ЕС установлен режим наибольшего благоприятствования. За последние годы благодаря представленным европейской стороной условиям «GSP+» наблюдается динамичный рост объемов взаимной торговли и числа успешных инвестиционных проектов. Кроме того, проводятся значимые мероприятия в области культурно-гуманитарного обмена.

Так, за 2022 год общий объем торговли со странами ЕС составил 4,5 миллиарда долларов, а в январе-марте 2023 года данный показатель превысил 1,8 миллиардов долларов.

Основными торговыми партнерами Узбекистана в ЕС являются Германия, Чехия, Литва, Латвия, Италия, Франция, Нидерланды и Польша.

В Узбекистане функционируют 1069 предприятий с участием инвестиций из государств ЕС, в том числе 304 компании со 100% европейским капиталом.

ЕС оказывает финансово-технического содействие Узбекистану в реализации двусторонних проектов и поддержке развития гражданского общества и прав человека. В рамках соответствующих программ на 2021-2024 годы Евросоюз выделил Узбекистану 83 миллиона евро.

Кроме того, в рамках финансово-технического содействия ЕС реализуется проект на сумму 5,2 миллиона евро «Вклад ЕС в Многопартнёрский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья».

Неотъемлемой составляющей двустороннего сотрудничества является культурно-гуманитарное взаимодействие.

На протяжении 25 лет совместно с Евросоюзом реализовано более 80 проектов образовательной программы «Темпус» на сумму более 32 миллионов евро с участием 55 высших учебных заведений Узбекистана и 71 вуза стран-членов ЕС.

С 2014 года в рамках образовательной программы «Эразмус+» реализуется более 40 проектов с бюджетом около 40 миллионов евро по повышению потенциала высшего образования, в которых задействованы порядка 70 вузов, свыше 20 отраслевых ведомств и организаций Узбекистан, а также около 120 европейских вузов.

В рамках регионального и двустороннего сотрудничества Узбекистан и ЕС реализуют совместные проекты в сферах социально-экономического развития, образования, верховенства закона, управления границами, борьбы против наркотиков и организованной преступности, транспорта, защиты окружающей среды, сельского хозяйства и других.

С 2013 года Делегация Европейского Союза в Узбекистане совместно с Национальным агентством «Узбеккино» ежегодно проводит Фестиваль европейского кино в Ташкенте. Он уже стал одним из самых заметных и масштабных культурных проектов Узбекистана. Ежегодно в нем принимают участие около пяти тысяч зрителей.

С 2016 года Фестиваль расширил географию и стал проводиться в других городах Узбекистана. В 2017 году фестиваль, помимо Ташкента, был организован в Навои и Нукусе, в 2018 году – в Шахрисабзе и Фергане, в 2019 году – в Ургенче, Нукусе и Джизаке.

В прошлом и текущем году с большим успехом в Европе прошли выставки, посвященные историко-культурному наследию Узбекистана. В частности, в конце ноября прошлого года в Париже открылись две выставки – в Лувре и Институте арабского мира, первая из которых была посвящена в большей степени археологическим находкам, а вторая представляла текстиль, ювелирное искусство, ковры рубежа XIX и ХХ веков. Последняя выставка продолжает свою работу до конца июня этого года.

В рамках визита в Германию в мае этого года Президенты Узбекистана и ФРГ открыли в галерее Джеймса Симона в Берлине выставку «Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи». Экспозиция готовилась несколько лет. Она включает 285 предметов из собраний музеев Узбекистана и 65 — музеев Берлина. Данная выставка продлится до 14 января 2024 года.

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует, что и Узбекистан, и Европейский Союз нацелены на укрепление и расширение взаимодействия не только в двустороннем, но и в региональном форматах во благо развития взаимосвязанности, создающей основу для дальнейшего процветания и прогресса народов наших стран и регионов.