Страны Кавказа и Центральной Азии пережили потрясения последних лет, сохранив здоровый уровень роста - Джихад Азур

ВАШИНГТОН /Trend/ - Страны Кавказа и Центральной Азии смогли выдержать потрясения последних нескольких лет и сохранить здоровый уровень роста.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал сегодня директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азур во время брифинга в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

«Страны региона КЦА активно приспосабливаются к различным преобразованиям, с которыми сталкивается мировая экономика, включая геоэкономическую фрагментацию и изменения в торговых маршрутах. Они реагировали на это индивидуально как страны, а также коллективно», - сказал он.

Азур отметил, что после начала войны в Украине страны Кавказа и Центральной Азии также оказывали поддержку в смягчении последствий ограниченного доступа к энергоресурсам.

«Мы не предвидим каких-либо проблем с точки зрения поставок энергоресурсов. Конечно, когда происходят такие события в области безопасности или геополитические события, мы наблюдаем определенный уровень волатильности на рынках, некоторую напряженность в определенных случаях, но, в целом, рынок доказал свою эффективность в корректировке и обеспечении поставок для покрытия существующего дефицита", - добавил он.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.