Первая в Казахстане «Народная канцелярия» заработала в Актобе

В Актобе начал работу первый в Казахстане офис «Халықтық кеңсе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В пятницу аким области Бердыбек Сапарбаев ознакомил с работой «Народной канцелярии» заместителя Генерального прокурора РК Андрея Лукина, прибывшего в регион с рабочим визитом.

Услуги «Народной канцелярии», начавшей работу в пилотном режиме 25 сентября этого года, с первых дней пользуются большим спросом - со дня открытия населению было оказано свыше 20 000 услуг.

С запуском «Халықтық кеңсе» актюбинцы могут больше не обходить разные инстанции ради получения одной государственной услуги. Достаточно лишь подать заявку, которую специалисты направят в соответствующие государственные органы. Сегодня здесь оказывается более 600 видов различных услуг, в том числе государственных. Кроме того, аким Актобе и его заместители проводят в «Народной канцелярии» приемы граждан по личным вопросам.

Проект реализован в рамках исполнения поручений Президента РК, отраженных в Плане нации «100 конкретных шагов», в части формирования транспарентного и подотчетного государства.

Помимо местных исполнительных органов, в «Халықтық кеңсе» работают представители Жилстройсбербанка, фонда развития предпринимательства «ДАМУ», коммунальных предприятий и др. Здесь же размещены Центр обслуживания населения и отделение АО «Казпочта».