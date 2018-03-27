Генсек ЮНВТО: У Казахстана - безграничные возможности для приключенческого туризма

27 марта 2018 01:20 (UTC+04:00)

В Астану с официальным визитом прибыл новый генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НК «Kazakh Tourism».

С 1 января 2018 года Пололикашвили сменил на этом посту иорданца Талеба Рифаи, ранее избранного руководителем ЮНВТО в 2009 году на Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в Астане.

По прогнозам Всемирной туристской организации в ближайшем десятилетии наибольший рост будет продолжаться в так называемом «эмпирическом» туризме, который охватывает эко- и этнотуризм, а также исторический, культурный, сельский и социальный виды туризма.

Тренды XXI века показывают, что современный турист покупке очередного смартфона, нового авто или дорогостоящего особняка, предпочитает совершение путешествия в новое направление, которое даст ему новые впечатления, опыт и эмоции.

Приключения вместо «теплых» прогулок - активный отдых с элементами экстрима - еще один популярный тренд в современном туризме. В этом направлении, по мнению генерального секретаря ЮНВТО, Казахстан имеет безграничные возможности и накопленный потенциал.

По словам Зураба Пололикашвили за последнее время Казахстан проделал большую работу по созданию условий для развития туризма в стране: «Сегодня мы видим, что страна ставит отрасль туризма во главе угла. Только за прошедший год Правительством создан отдельный уполномоченный орган по туризму, учрежден национальный туристской офис в лице нацкомпании «Kazakh Tourism». Успешно проведена международная выставка «Астана ЭКСПО-2017», в рамках которой реализована совместная инициатива Астана ЭКСПО-2017 и ЮНВТО при поддержке Министерства культуры и спорта - всемирная конференция «Туризм и энергия будущего: сокращение выбросов CO2».

Во время визита проведены официальные встречи с Премьер-Министром Республики Казахстан Бакытжаном Сагинтаевым, а также министром культуры и спорта РК Арыстанбеком Мухамедиулы и председателем правления АО «НК «Kazakh Tourism»
Рашидом Кузембаевым.

«Это первый официальный визит нового генерального секретаря ЮНВТО, что демонстрирует высокий уровень взаимодействия ЮНВТО и Казахстана» - отметил министр культуры и спорта РК А. Мухамедиулы.

В ходе двухдневного визита обсуждается широкий спектр вопросов, связанных с дальнейшим развитием туризма в стране и взаимодействием Республики Казахстан с ЮНВТО.

«ЮНВТО полностью поддерживает наши инициативы по развитию отрасли туризма в стране. У нас есть все шансы стать новым трендовым направлением на туристской карте мира. В первую очередь, это приключенческий туризм и активные виды отдыха в Алматы и Алматинской области, MICE туризм и City break в Астане. Кроме того, у нас есть такие перспективные направления, как туризм на Великом Шелковом пути, эко-этнотуры в западных и восточных регионах Казахстана» - отметил председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Р. Кузембаев.

Стало известно, что с 2019 года в Астане планируется проведение на регулярной основе международной туристской выставки ITB-Eurasia, которую хотят сделать крупнейшей в СНГ при поддержке ЮНВТО.

Вместе с тем, стороны обсудили возможность проведения очередной встречи министров туризма стран Шелкового пути под эгидой ЮНВТО. Как известно, в программу по Шёлковому пути ЮНВТО вовлечены 34 государства-члена ЮНВТО, специализированные учреждения ООН и ключевые фигуры частного сектора.

По итогам официальной встречи в повестку деятельности Kazakh Tourism также включен вопрос создания центра подготовки гидов и туроператоров для стран Центральной Азии при поддержке ЮНВТО в городе Алматы. Предполагается, что тренеры этого центра смогут пройти обучение в Мадриде уже в течение следующих нескольких лет.

Кроме того, генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили выразил готовность поддержать в перспективе проведение в стране международного инвестиционного форума по туризму, который позволит привлечь внимание зарубежных инвесторов к туристским проектам в Казахстане.

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