Минсельхоз Казахстана планирует использовать дроны для обработки территорий от саранчи

Министерство сельского хозяйства (МСХ) Казахстана закупит услуги на обработку территорий от саранчи при помощи дронов. Об этом сообщила в понедельник председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Ажар Каджибекова, передают казахские СМИ.

"В Казахстане надо обследовать труднодоступные места – это могут быть пески, поймы рек. Мы планируем использовать дроны, беспилотные аппараты для обследования. Но для того чтобы закупить услуги, нужны финансовые средства. Мы не планируем закупать сами аппараты, мы хотим закупать услуги", – сказала она.

Она пояснила, что несколько производителей беспилотников решают вопрос по стоимости услуг.

"Если они будут заинтересованы, если они увидят, что это выгодно, то мы будем привлекать их для совместной работы. Это интересный проект. Беспилотные аппараты мы изучали, они могут летать на дальние расстояния, не обязательно человеку идти. Мы можем отправить беспилотный аппарат, чтобы посмотреть, есть ли саранчовые вредители, сколько их", - добавила она.

По ее словам, беспилотники должны быть оснащены камерами, навигационным оборудованием, чтобы мы знали координаты и затем могли провести обработку на этой площади.

Химические обработки территорий, где саранча отложила яйца, в Казахстане почти завершили. Из запланированных 1,9 миллиона гектаров обработали уже 1,8 миллиона гектаров.

"Повреждения сельскохозяйственных культур у нас саранчовыми не зафиксированы", – подчеркнула Каджибекова.

Отметим, что на борьбу с саранчой из бюджета Казахстана в этом году выделили 1,3 миллиарда тенге.

В феврале министерство сельского хозяйства Казахстана прогнозировало сложный год по борьбе с саранчой.

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