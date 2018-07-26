Казахстанский ForteBank может понести дополнительные убытки - Fitch

БАКУ /Trend/ - Казахстанскому ForteBank придется понести дополнительные убытки от обесценения некоторых своих активов.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства Fitch, распространенном в четверг.

Агентство присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО «ForteBank» на уровне «B», долгосрочный рейтинг по национальной шкале - на уровне «BB+ (kaz)», краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте также присвоен на уровне «B». Прогноз по рейтингам - «стабильный».

По оценке Fitch, кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 125 миллиардов тенге на конец 2017 года. Это преимущественно розничные кредиты в иностранной валюте, выданные под залог недвижимости. Также объем реструктурированных кредитов составил 72 миллиарда тенге, а непрофильные активы (в основном заложенное имущество, на которое обращено взыскание) составили 68 миллиардов тенге.

«Рейтинги отражают подверженность ForteBank проявлениям цикличности экономики Казахстана, а также отражают наличие значительного объема проблемных кредитов, что может потребовать дополнительных провизий. Кроме того, рейтинги отражают существующую долю банка на внутреннем рынке, особенно в розничном секторе, показатели деятельности, уровень капитала, а также значительные объемы финансирования и ликвидности», - говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении агентства, рейтинги могут быть понижены в случае вымывания капитала в результате значительного ухудшения качества кредитного портфеля банка или признания более значительных, чем ожидалось, потерь по проблемным кредитам без достаточной и своевременной поддержки капитала.

И наоборот, рейтинги могут быть пересмотрены в сторону повышения в случае значительного снижения объема проблемных кредитов банка, включая рефинансирование ипотечных кредитов в иностранной валюте в рамках программы государственной поддержки, а также в случае увеличения резервов капитала.

Официальный курс на 26 июля составил 346.31 KTZ/USD

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