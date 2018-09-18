Казахстан ратифицировал протокол об изменениях в соглашение с Узбекистаном о двойном налогообложении

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола между Казахстаном и Узбекистаном об избежании двойного налогообложения доходов. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола между правительством Казахстана и правительством Узбекистана о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года"", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, целью протокола является развитие сотрудничества налоговых служб обоих государств путем обмена информации и пересмотр отдельных положений соглашения на предмет налогообложения отдельных видов доходов.

Также протоколом предусмотрено изменение положений, направленных на предотвращение налоговых уклонений путем расширения обмена информацией, помощи в сборе налогов, уточнение положений статьи, определяющей критерии образования постоянного учреждения нерезедентом, изменение статей, регулирующих порядок налогообложения дивидендов, процентов, роялти, прироста стоимости имущества, независимых личных услуг и других доходов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.