Увеличились инвестиции в сферу досуга в Казахстане

Из 56 миллиардов тенге инвестиций, направленных в искусство, развлечения и отдых за 8 месяцев, сразу более 9 миллиардов пришлось на Астану. Об этом сообщает EnergyProm.

Инвестиции в искусство, развлечения и отдых пошли в рост после двухлетнего спада, и сразу по итогам 8 месяцев подскочили сразу вдвое в сравнении с прошлым годом - с 28,6 до 56,1 миллиарда тенге.

Последний раз инвестиции в сферу развлечений показывали рост в 2015 году. Тогда в соответствующем периоде (январь-август) они составили 65,2 миллиарда тенге (+2,9 процента год-к-году).

В региональном разрезе наибольший объем капвложений в секторе пришелся на Астану - 9,2 миллиарда тенге, против 2 миллиардов тенге за аналогичный период годом ранее.

Следом идет ВКО - 7,5 миллиарда тенге (годом ранее - всего 241,6 миллиона тенге). Замыкает тройку лидеров Актюбинская область - 5,7 миллиарда тенге (годом ранее - 1,6 миллиарда тенге).

Культурная столица Казахстана - Алматы расположилась на шестой строчке - 4,3 миллиарда тенге (годом ранее - 1,7 миллиарда тенге).

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