Землетрясение произошло в Восточно-Казахстанской области

27 января 2019 22:56 (UTC+04:00)

В Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение магнитудой 4,2, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 января в 16 час 22 мин 05 сек Алматинского времени (27 января 2019г. в 10 час 22 мин 05 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения расположен в 685 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,9. Магнитуда MPV 4,2. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Казахстане запущена самая крупная солнечная электростанция в Центральной Азии
Энергетика 26 января 15:15
Азиатский банк развития выделил грант на развитие железных дорог в Центральной Азии
Узбекистан 26 января 14:14
Китайская компания вложит $200 млн в производство лампочек в Казахстане
Экономика 26 января 14:03
Астана лидирует в Казахстане по доле малого и среднего бизнеса
Экономика 26 января 14:00
Карагандинская область Казахстана увеличила внешнеторговый оборот (Эксклюзив)
Бизнес 26 января 11:48
В Казахстане назван объем инвестиций в экономику Астаны в 2018 году
Финансы 26 января 11:38
Лента новостей
CNN: Хиллари Клинтон не исключает своего участия в президентских выборах 2020 года в США
США 27 января 23:58
В Гааге как минимум девять человек пострадали при взрыве
Европа 27 января 23:33
Карлсен стал победителем шахматного турнира в Вейк-ан-Зее
Спорт 27 января 22:17
В Париже более десяти тысяч "красных платков" приняли участие в марше
Европа 27 января 21:40
Обвал в шахте произошел в турецкой Амасье
Турция 27 января 20:46
В минфине Франции сообщили, что механизм расчетов с Ираном создадут в ближайшие дни
Европа 27 января 20:41
СМИ: в Гааге произошел взрыв
Европа 27 января 20:25
В Перу 15 человек погибли при обрушении стены в отеле
Другие страны 27 января 20:24
Азербайджан значительно улучшил позиции в Индексе экономической свободы
Экономика 27 января 19:35