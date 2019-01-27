Землетрясение произошло в Восточно-Казахстанской области

В Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение магнитудой 4,2, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 января в 16 час 22 мин 05 сек Алматинского времени (27 января 2019г. в 10 час 22 мин 05 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения расположен в 685 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,9. Магнитуда MPV 4,2. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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