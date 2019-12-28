В международном аэропорту Алматы начаты восстановительные работы

БАКУ/Trend/ - В международном аэропорту Алматы, близ которого произошло крушение пассажирского самолета Bek Air, начаты восстановительные работы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Напомним, утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

Согласно распространенной информации, потерпевший крушение самолет перед взлетом дважды зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, после чего накренился вправо и врезался в здание.

В данной связи, в международном аэропорту Алматы начались работы по восстановлению поврежденной свето-сигнальной системы на взлетно-посадочной полосе, сообщили в аэропорту.

Напомним, что на момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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