Cтраховщик компании Bek Air выплатит возмещение потерпевшим в крушении

29 декабря 2019 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Cтраховщик компании Bek Air - страховая компания Amanat выплатит страховое возмещение потерпевшим в результате крушения самолета Bek Air, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на страховую компанию.

«В соответствии с законом «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами», страховые выплаты получат пассажиры, здоровью которых был причинен ущерб, а также родственникам погибших пассажиров», - говорится в сообщении компании.

Компания планирует выплатить средства в течение семи дней после получения всех необходимых документов от Bek Air и пассажиров.

«Пассажиры, получившие увечье, травму или иной вред здоровью, получат выплаты до 200 размеров месячного расчётного показателя (МРП) в сумме фактических расходов на лечение. Тем, кто в результате крушения получили инвалидность, мы оформим выплаты от 2500 до 5000 МРП. Близким, которые потеряли родных, выплатим по 5000 МРП», - сообщает компания.

Отметим, начиная с первого января 2020 года, значение МРП составляет 2,651 тысячи тенге или 6,96 доллара.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВВП Казахстана составил почти $105 млрд
Бизнес 17:54
"КТК-Казахстан" продлил тендер на поставку трансформаторов
Тендеры 14:15
Казахстанский комбинат закупит запчасти
Тендеры 10:38
Аэропорт Алматы опубликовал хронологию авиакатастрофы
Казахстан 08:11
Для пассажиров Bek Air организован дополнительный ж/д поезд
Казахстан 28 декабря 20:18
Казахстанская SCAT продлевает оказание помощи пассажирам Bek Air
Казахстан 28 декабря 20:00
Лента новостей
Азербайджанская компания начнет экспорт полиэтиленовых труб в Европу
Бизнес 18:24
В Азербайджане откроется новый завод в сфере производства
Строительство 18:17
В Азербайджане будет проведено 100-летие Лейлы Бадирбейли
Политика 17:58
В Азербайджане отметят 110-летие Ази Асланова
Политика 17:54
ВВП Казахстана составил почти $105 млрд
Бизнес 17:54
Минэкономики Узбекистана подвело итоги деятельности СЭЗ в Узбекистане
Бизнес 17:50
Азербайджанская компания наладила новый маршрут для экспорта бурового оборудования
Бизнес 17:48
За 11 месяцев 2019 года экспорт из Стамбула, Анкары и Измира в Азербайджан превысил $1 млрд
Турция 17:46
Джейхун Байрамов подписал приказ об инклюзивном образовании
Общество 17:41