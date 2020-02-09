Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10
Число жертв беспорядков, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, возросло до 10 человек. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Хабар 24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее поступала информация о том, что беспорядки, вспыхнувшие в ночь на 8 февраля, унесли жизни восьми человек. Заместитель министра здравоохранения Камалжан Надыров в субботу сообщил, что в больницах остаются 37 человек.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Он поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий инцидента, для чего была создана правительственная комиссия под председательством вице-премьера Бердибека Сапарбаева.
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