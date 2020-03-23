В Казахстане зарегистрирован новый случай инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией - в городе Нур-Султан, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Казахстана.

Тем самым общее число инфицированных коронавирусом в Казахстане достигло 62 человек: в Нур-Султане – 32, Алматы – 26, Караганде - 2, в Алматинской и Актюбинской областях - по одному человеку.

Напомним, что это второй случай заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане за 23 марта. Ранее сообщалось о новом случае заражения в городе Алматы.

Напомним, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

(Автор: Наргиз Садыхова)