Число зараженных новым коронавирусом в Казахстане превысило 300

БАКУ /Trend/ - Общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVİD-19 человек в Казахстане составило 302 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Сообщается, что по состоянию на 18:40 (GMT +6) 30 марта в Казахстане было зафиксировано восемь новых случаев инфицирования коронавирусом.

В том числе, в городе Нур-Султан - 1 случай, в Карагандинской области - 6 случаев, в Алматинской области - 1 случай.

Отметим, что общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированных в Казахстане 30 марта, составило 19 случаев.

Ниже приведена таблица в связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

Всего заболели Всего выздоровели Всего скончались Нур-Султан 168 14 Алматы 73 6 Шымкент 2 Акмолинская область 9 1 Актюбинская область 2 Алматинская область 8 Атырауская область 12 ВКО 2 Жамбылская область 3 ЗКО 2 Карагандинская область 13 Костанайская область Кызылординская область 5 Мангистауская область 1 Павлодарская область 1 СКО 1 Туркестанская область ИТОГО 302 20 1

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)