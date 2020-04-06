Число заражений коронавирусом превысило 600 в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В Казахстане зафиксированы 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает в понедельник Trend со ссылкой на данные министерства здравоохранения Казахстана.

Сообщается, что в Жамбылской области был зафиксирован 1 случай, Мангистауской области – 2, Карагандинской области – 16, Восточно-Казахстанской области – 1 случай заражения.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане составило 604.

Ниже приведена таблица по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

Всего заболели Всего выздоровели Всего скончались Нур-Султан 219 24 1 Алматы 116 21 Шымкент 14 1 Акмолинская область 23 2 Актюбинская область 11 Алматинская область 10 Атырауская область 29 ВКО 6 Жамбылская область 29 ЗКО 2 Карагандинская область 48 1 Костанайская область 1 Кызылординская область 37 Мангистауская область 5 Павлодарская область 1 СКО 25 Туркестанская область 28 1 ИТОГО 604 45 6

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh