Число заражений коронавирусом превысило 600 в Казахстане
БАКУ /Trend/ - В Казахстане зафиксированы 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает в понедельник Trend со ссылкой на данные министерства здравоохранения Казахстана.
Сообщается, что в Жамбылской области был зафиксирован 1 случай, Мангистауской области – 2, Карагандинской области – 16, Восточно-Казахстанской области – 1 случай заражения.
Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане составило 604.
Ниже приведена таблица по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:
|
Всего заболели
|
Всего выздоровели
|
Всего скончались
|
Нур-Султан
|
219
|
24
|
1
|
Алматы
|
116
|
21
|
Шымкент
|
14
|
1
|
Акмолинская область
|
23
|
2
|
Актюбинская область
|
11
|
Алматинская область
|
10
|
Атырауская область
|
29
|
ВКО
|
6
|
Жамбылская область
|
29
|
ЗКО
|
2
|
Карагандинская область
|
48
|
1
|
Костанайская область
|
1
|
Кызылординская область
|
37
|
Мангистауская область
|
5
|
Павлодарская область
|
1
|
СКО
|
25
|
Туркестанская область
|
28
|
1
|
ИТОГО
|
604
|
45
|
6
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.
Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.
На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.
Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.
(Автор: Наргиз Садыхова)
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