В Атырау могут усилить карантин из-за нарушений

В Атырау из-за нарушений могут усилить карантинные меры, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Штаб отвечает за обеспечение контроля за исполнением ограничительных мер, мониторинг ситуации и перевахтовку. Масочный режим, социальная дистанция и санитарные требования должны сохраняться повсеместно. К сожалению, делают это не все. При необходимости мы можем внести предложения о введении более жестких карантинных мер, это станет известно в ближайшие три-четыре дня», - рассказал первый заместитель акима области – руководитель оперативного штаба Нурлан Таубаев.

Проинформировав, что за несоблюдение правил граждане будут привлечены к ответственности.

«Кроме того, мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами на ежедневной основе проводятся рейды по контролю за исполнением санитарно- эпидемиологических норм. За несоблюдение владельцы объектов, чья деятельность разрешена, будут также призваны к ответственности и их заведения будут закрыты. Вчера, например, была запрещена деятельность букмекерских контор, они были закрыты за несоблюдение сантребований», - сказал Нурлан Таубаев.

Н. Таубаев призвал жителей региона верить только достоверной информации и официальным оповещениям.

«На днях в городе была организована несанкционированная раздача лекарственных средств. Организаторы, объявив об этом через соцсети, не согласовали свою деятельность ни с кем. Такая ситуация может привести к новому всплеску заболеваний, так как не были предусмотрены правила безопасности для людей. Все санитарные нормы были нарушены. В очередной раз прошу жителей верить только официальным источникам информации. В последнее время в социальных сетях много негативной, непроверенной информации, многие искусственно создают шумиху в социальных сетях, что вводит в заблуждение население», - сказал он.