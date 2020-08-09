Более 120 улиц отремонтируют в Кентау
В Кентау Туркестанской области ведутся работы по ремонту 122 улиц, из них строительство 11 улиц общей протяженностью 26 км осуществляется в рамках программ «Занятость – 2020» и «Дорожная карта». Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
В рамках государственно-частного партнерства ведутся работы по ремонту 96 улиц, из них 37 - текущий, 48 - средний ремонт улиц.
«Из-за изношенности дорог в Кентау в во время дождя подтопляются улицы и создаются неблагоприятные условия для населения. В целях оптимального решения проблемы проводятся работы по текущему и среднему ремонту улиц города. На ремонтируемых улицах строятся водосточные и тротуарные дорожки», - говорится в сообщении.
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