Более 120 улиц отремонтируют в Кентау

В Кентау Туркестанской области ведутся работы по ремонту 122 улиц, из них строительство 11 улиц общей протяженностью 26 км осуществляется в рамках программ «Занятость – 2020» и «Дорожная карта». Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В рамках государственно-частного партнерства ведутся работы по ремонту 96 улиц, из них 37 - текущий, 48 - средний ремонт улиц.

«Из-за изношенности дорог в Кентау в во время дождя подтопляются улицы и создаются неблагоприятные условия для населения. В целях оптимального решения проблемы проводятся работы по текущему и среднему ремонту улиц города. На ремонтируемых улицах строятся водосточные и тротуарные дорожки», - говорится в сообщении.