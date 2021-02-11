1 007 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 007 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 131, город Алматы - 95, город Шымкент - 20, Акмолинская область - 87, Актюбинская область - 8, Алматинская область - 48, Атырауская область - 21, Восточно-Казахстанская область - 75, Жамбылская область - 18, Западно-Казахстанская область - 87, Карагандинская область - 66, Костанайская область - 78, Кызылординская область - 9, Мангистауская область - 7, Павлодарская область - 180, Северо-Казахстанская область - 65, Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлено 199 093 заболевших.
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