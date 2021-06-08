Столичный аэропорт Казахстана восстановил авиасообщение с 14 странами

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев возобновил авиасообщение с 14 странами. Об этом рассказал председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«К сожалению, гражданская авиация стала одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Но с начала этого года полеты восстановились, и в основных показателях наблюдается небольшой рост. С начала года количество рейсов составило 47%, с охватом 2,5 млн человек. Количество пассажиров, которых обслуживает аэропорт, увеличилось на 39% или на 4,6 млн человек. На сегодняшний день по всему Казахстану полностью активизированы внутренние рейсы», - сказал Талгат Ластаев на церемонии открытия Аллеи авиаторов, посвященной 90-летию аэропорта.

По его словам, если говорить о международных рейсах, то авиасообщение восстановлено с 14 странами.

«Среди них Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Германия, Грузия, Таджикистан, Южная Корея, Египет, Нидерланды и Черногория. На сегодняшний день комиссия вынесла дополнительное решение. Увеличим количество рейсов в Анталью в Турции. Также мы работаем над увеличением рейсов в Украину и Таджикистан», - отметил спикер.