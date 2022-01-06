Цена на биткоин начала падать на фоне ситуации в Казахстане
Цена на биткоин снизилась до $44,15 тысяч на фоне ситуации в Казахстане, где расположено 18% всех мировых мощностей по добыче криптовалюты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, свидетельствуют данные портала Coindesk.
При этом днем биткоин торговался по цене $46,99 тысяч, а затем ближе к вечеру начал снижаться.
В Казахстане сосредоточено около 18% всех мировых мощностей по добыче криптовалюты. В эту страну из Китая переехали почти 90 тысяч компьютеров для майнинга криптовалюты, так как в КНР признали любую деятельность с криптовалютами незаконной.
Протесты и погромы в Казахстане привели к тому, что майнинг биткоина в мире снизился на 12%.
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