Умер начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана

БАКУ /Trend/ - Умер начальник департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.

В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области подтвердили информацию о смерти начальника Департамента полиции. Обстоятельства и другие подробности в пресс-службе раскрывать не стали.

"То, что Жаната Сулейменова сейчас нет, это правда. Но, при каких обстоятельствах, выясняется", - сообщили в пресс-службе ДП.