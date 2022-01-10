Умер начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана
БАКУ /Trend/ - Умер начальник департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.
В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области подтвердили информацию о смерти начальника Департамента полиции. Обстоятельства и другие подробности в пресс-службе раскрывать не стали.
"То, что Жаната Сулейменова сейчас нет, это правда. Но, при каких обстоятельствах, выясняется", - сообщили в пресс-службе ДП.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В БТА прокомментировали утверждения о якобы повышении стоимости проезда на ряде автобусных маршрутов
В Турции до конца 2022 г. сдадут в эксплуатацию еще одну высокоскоростную железную дорогу (Эксклюзив)
Турецкие солдаты в лагере для военнопленных на острове Наргин, выжили благодаря азербайджанским тюркам - Хулуси Акар
После Победы Азербайджана в Карабахе мы предпринимаем шаги для процесса нормализации на Кавказе - Чавушоглу