Кувейт поддерживает меры казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране - глава МИД

По инициативе кувейтской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Государства Кувейт Ахмадом Нассер аль-Мухаммад аль-Сабахом, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы кувейтский министр передал слова поддержки Эмира предпринимаемым мерам казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране.

М. Тлеуберди информировал о новых задачах, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым перед вновь сформированным Правительством РК, направленных на восстановление нормальной жизнедеятельности и обновление общества и экономики Казахстана.

Собеседники также обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, в том числе организации взаимных визитов на высшем и высоком уровне. Уделено внимание взаимодействию в рамках международных организаций, прежде всего СВМДА.