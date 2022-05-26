В Казахстане запустили завод по производству нефтегазового оборудования

В Павлодаре запустили производственную площадку ТОО «КазПромБезопасность ПВ», передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Данный проект реализован в рамках Карты индустриализации. В создание и развитие производственной площадки инвестировано более 246 млн тенге.

Предприятие будет изготавливать теплообменные аппараты, конденсаторы, аппараты воздушного охлаждения, криогенное оборудование, многочисленные разновидности деталей трубопроводов, различные виды металлоконструкций и другое. В производственные планы входит многогранное расширение линейки изготавливаемой продукции.

Следует отметить, что на производственной площадке ТОО «КазПромБезопасность ПВ» установлено современное оборудование, которое отвечает всем требованиям стандартов при изготовлении высококачественной продукции.

На производственной площадке создано 40 дополнительных рабочих мест. Планируется, что штат предприятия будет расширен до 150 человек.