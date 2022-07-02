Ситуацию с перевозкой украинского зерна казахстанским судном прокомментировали в КТЖ

Вчера в СМИ вышла информация о том, что Генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно, сообщает «Қазақстан темір жолы», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Достоверность данного обращения компанией проверяется с уполномоченными государственными органами Украины. Проходят активные консультации с послами обеих стран.

Как ранее сообщалось, сделка продажи зерна была между эстонской компанией «Mangelbert OU» и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки», - пояснили в пресс-службе компании «Қазақстан темір жолы».

В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права, КТЖ направили письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты).

КТЖ также заверяет о своей приверженности к соблюдению норм международного права