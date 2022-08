В Казахстане скоро заработают лицензированные криптобиржи

БАКУ /Trend/ - Ряд криптобирж завершает подготовку к началу работы в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА).

Об этом Trend сообщил директор департамента финансовых технологий Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) Ягуб Заманов.

FSA уже лицензировал 6 компаний МФЦА на оказание финансовых услуг по управлению платформой цифровых активов (криптобиржи). 3 из этих компаний были лицензированы, начиная с марта 2022 года.

В настоящее время большинство криптобирж завершает подготовительные работы, связанные с выполнением дополнительных требований и условий, установленных "Правилами Пилотного проекта по взаимодействию криптобирж МФЦА с банками второго уровня Казахстана".

К примеру, это установление взаимоотношений с банками для интеграции систем, а также выполнение требований по обеспечению минимального регуляторного капитала, обеспечение требований по защите розничных инвесторов и требований к кибербезопасности.

В целом требования Правил финансовых технологий МФЦА и Пилотного проекта нацелены на обеспечение устойчивого развития и функционирования рынка цифровых активов, снижение рисков, и заключаются в обеспечении криптобиржами следующих ключевых мер (но не ограничиваясь ими):

- Недопущение использования криптобирж для целей отмывания денег и финансирования терроризма. Для этих целей криптобиржи обязаны обеспечить следующие ключевые системы контроля: первая – процедура "знай своего клиента" ("know your customer") и вторая – процедура "знай свою транзакцию" ("know your transaction"). То есть, криптобиржи проводят идентификацию и надлежащую проверку не только каждого клиента, но также и проверку личного цифрового кошелька клиента и историю транзакций на признаки нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

- Гарантии финансовой стабильности криптобирж и минимальные гарантии в отношении прав инвесторов. Правила Пилотного проекта устанавливают требования по наличию и поддержанию минимального регуляторного капитала, который в первую очередь должен обеспечить покрытие убытков в случае утери цифровых активов, к примеру в результате совершения кибератак на криптобиржу.

- Защита интересов розничных инвесторов. Для обеспечения защиты интересов наиболее уязвимой категории – розничных инвесторов, Правилами МФЦА и Пилотного проекта предусматриваются следующие меры: лимиты на инвестирование для розничных инвесторов в размере 1000 $ в месяц (либо на большую сумму при подтверждении доходов); проведение тестирования (или классификации) клиентов для получения статуса квалифицированного/профессионального инвестора; хранение цифровых активов в "холодных кошельках".

- Дополнительные меры защиты инвесторов. Регуляторная среда МФЦА обеспечивает защиту интересов всех категорий инвесторов следующими мерами: поддержание достаточности регуляторного капитала; раскрытие общих рисков цифровых активов в целом и по каждому цифровому активу в отдельности; одобрение каждого вида цифрового актива криптобиржей и AFSA, прежде чем допускать его к торгам на платформе криптобиржи.