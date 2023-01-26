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Президент Казахстана вновь предложил Маулена Ашимбаева на должность председателя Сената

Казахстан Материалы 26 января 2023 08:44 (UTC +04:00)
Президент Казахстана вновь предложил Маулена Ашимбаева на должность председателя Сената

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Сената Парламента РК, предложил на должность Председателя Сената кандидатуру Маулена Ашимбаева. Об этом, как передает Trend, сообщает "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Как вы знаете, моим Указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом Сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность Председателя Сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева.

На этом посту он уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Он хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления. Поэтому считаю, что его достойным занять должность Спикера Сената. Пусть работа Сената будет успешной! Желаю всем благополучия!", - заключил президент Казахстана.

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