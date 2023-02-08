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Токаев выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции

Казахстан Материалы 8 февраля 2023 07:29 (UTC +04:00)
Токаев выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Также уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 894, пострадал 34 810 человек.

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