"КазМунайГаз" увеличивает объем переработки углеводородного сырья

БАКУ /Trend/ - Общий объем переработки углеводородного сырья национальной компанией Казахстана "КазМунайГаз" в первом квартале 2023 года увеличился на 8,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 4,9 миллиона тонн.

Об этом сообщил Trend источник в "КазМунайГаз".

Объем переработки углеводородов на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах увеличился на 1,8 процента и достиг 3,5 миллиона тонн. Рост объемов переработки можно объяснить растущим спросом на нефтепродукты на внутреннем рынке. Кроме того, снижение объемов переработки на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе из-за планового технического обслуживания в марте было компенсировано увеличением объемов переработки на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе и Павлодарском нефтехимическом заводе.

Объем переработки на нефтеперерабатывающих заводах KazMunayGas International в Румынии, включая Petromidia и Vega, увеличился на 29,2 процента и достиг 1,3 миллиона тонн. Рост объемов переработки связан с длительной остановкой нефтеперерабатывающего завода Petromidia на плановое техническое обслуживание в предыдущем году, а также с увеличением спроса на нефтепродукты в отчетном периоде.

В целом "КазМунайГаз" значительного увеличила добычу нефти и газового конденсата в первом квартале 2023 года. Общий объем добычи достиг 5,9 млн тонн нефти, или приблизительно 499 000 баррелей в сутки. Это представляет собой темпы роста на 8,7 процента по сравнению с предыдущим годом, когда производство составило 5,4 миллиона тонн.