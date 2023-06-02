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Казахстанский ж/д оператор и PSA International объединяют усилия по продвижению ТМТМ

Казахстан Материалы 2 июня 2023 09:34 (UTC +04:00)
Казахстанский ж/д оператор и PSA International объединяют усилия по продвижению ТМТМ

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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БАКУ /Trend/ - АО НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ) и сингапурская компания PSA International, один из крупнейших в мире операторов контейнерных портовых терминалов, подписали соглашение о создании совместного предприятия.

Как сообщает во вторник Trend, данное соглашение было подписано в рамках казахстано-сингапурского бизнес-форума, который был проведен 22 мая в Астане.

Основным направлением деятельности совместного предприятия будет содействие развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и, следовательно, расширению связей и торговых потоков из Юго-Восточной Азии и Китая через Казахстан в Европу.

Совместные усилия с транснациональным холдингом направлены на решение важнейшей задачи, обозначенной Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым - развитие транспортного и транзитного потенциала страны.

Опыт и передовые технологии PSA создадут новые возможности для расширения транспортных сетей и интеграции транспортных коридоров Казахстана с крупнейшими мировыми хабами, тем самым открывая дополнительные возможности для роста и развития.

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