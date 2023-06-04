Казахстан будет добывать 1,6 млн баррелей нефти в сутки в 2024 году в соответствии с решением ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Казахстан скорректирует уровень добычи нефти до 1,628 млн баррелей в сутки в течение 2024 года, сообщает в воскресенье Trend.

Как указано в заявлении ОПЕК, принятой по итогам состоявшейся сегодня в Вене министерской встречи, для достижения и поддержания стабильности рынка и установления долгосрочной предсказуемости принято решение скорректировать уровень добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки.

Блок также решил провести 36-ю министерскую встречу 26 ноября 2023 года.

Ранее ОПЕК прогнозировала, что добыча нефти в Казахстане в 2023 году увеличится на 0,1 млн баррелей в сутки и составит 1,9 млн баррелей в сутки.