Казахстан становится крупным межконтинентальным транспортным хабом - замминистра

АСТАНА /Trend/ - Казахстан стремительно становится крупным трансконтинентальным транспортным хабом, соединяющим рынки Запада с рынками Востока, а также Севера и Юга.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге для СМИ перед Астанинским международным форумом (АИФ).

"Эти амбиции воплощены в Среднем коридоре, который соединяет Китай и ЕС железнодорожным, морским и автомобильным транспортом. Данный перспективный Транскаспийский международный транспортный маршрут является важнейшей, относительно новой торговой артерией, проходящей через Центральную Азию, Кавказ и Турцию, охватывающей Каспийское и Черное моря", - сказал он.

По словам заместителя министра иностранных дел, учитывая важность альтернативных торговых маршрутов, участники форума обсудят то, как укрепить евразийские связи и использовать растущую роль Среднего коридора.

Астанинский международный форум состоится 8-9 июня. Представители более чем 100 стран примут участие в этом двухдневном форуме. Подчеркивая тему "Решение проблем посредством диалога: на пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу", Астанинский международный форум стремится создать площадку для обмена знаниями, обсуждения новых технологий и выработки стратегий для решения важнейших глобальных проблем.