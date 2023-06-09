До конца года через Азербайджан будет перевезено 1,1 млн тонн казахстанской нефти - министр

АСТАНА /Trend/ - До конца года по Баку-Тбилиси-Джейхан будет перевезено 1,125 миллиона тонн нефти из Казахстана.

Как передает корреспондент Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе встречи с министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным на полях Астанинского международного форума (AIF 2023).

«Ежемесячно в Азербайджан поступают от 12 до 14 танкеров с казахстанской нефтью. Это можно отметить с удовлетворением. Первоначальная договоренность между сторонами подразумевала транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти в этом году. Однако, учитывая, что поставки начали осуществляться с апреля этого года, до конца года нам удастся транспортировать 1,125 миллиона тонн нефти», - сказал министр.

Шахбазов подчеркнул, что это только начало плодотворного сотрудничества, и добавил, что в этой связи трубопровод Баку-Супса может являться прекрасной альтернативной для поставок казахстанской нефти.