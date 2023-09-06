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В Казахстане откроется Института культуры Италии

Казахстан Материалы 6 сентября 2023 02:13 (UTC +04:00)
В Казахстане откроется Института культуры Италии

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Казахстан остается важным стратегическим партнером для Италии, заявил заместитель председателя совета министров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, передает Trend.

Таяни выразил интерес к развитию культурного сотрудничества между двумя странами и объявил о скором открытии Института культуры Италии в Алматы.

Антонио Таяни также подчеркнул удовлетворенность результатами переговоров.

Он отметил, что встреча с глазу на глаз и с делегациями двух стран была очень позитивной. Министр добавил, что Италия ценит отношения Казахстана не только к реформам, которые осуществляются внутри страны, но также чувствительность и уверенность, с которыми Казахстан двигается на международной арене в такой сложный момент.

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