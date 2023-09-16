Нацбанк Казахстана создает Национальную платёжную корпорацию

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана реорганизует РГП ""Казахстанский центр межбанковских расчетов" и создаст Национальную платёжную корпорацию.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу нацбанка Казахстана, создание Национальной платёжной корпорации (НПК) утверждено постановлением совета директоров НБК.

"Реорганизация Казахстанского центра межбанковских расчётов в Национальную платежную корпорацию обеспечит дальнейшее повышение эффективности, безопасности и надёжности платежной инфраструктуры страны, а также ускорит темпы внедрения инновационных продуктов и цифровизации финансового сектора", - сообщили в нацбанке.

Отмечается, что НБК будет обеспечивать бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка. НПК будет оказывать услуги по межбанковскому клирингу, проведению межбанковских платежей и переводов денег, а также удалённой цифровой идентификации.