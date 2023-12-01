Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана.

Как передает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованном в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"Сокращение выбросов метана – это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления. Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана", - сказал он.

Как отметил глава государства, в то же время Казахстан стремится решить масштабную в странах региона проблему угля путем реализации первого в регионе Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP).

"Чтобы обе эти инициативы увенчались успехом, мы призываем наших друзей и партнеров оказать конкретную поддержку.

В более широком смысле мы надеемся, что международное сообщество расширит свои обязательства по увеличению финансирования климатических программ. Но финансирование – это только первое препятствие.

Даже если нам удастся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2050 году, страны Центральной Азии все равно столкнутся с повышением температуры до 2,5 градуса. Это приведет к нехватке воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям. Поэтому адаптация неизбежна и необходима", - добавил он.