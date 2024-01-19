Токаев рассказал об оказанной Казахстаном гумпомощи в 2023 году

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Казахстан оказал гуманитарную помощь шести странам на сумму 9,2 млн долларов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн в Италии.

"На фоне сложной гуманитарной ситуации в секторе Газа Казахстан пожертвовал народу Палестины 1 млн долларов и доставил две партии гуманитарной помощи. Также финансовая помощь была оказана Афганистану, Турции, Пакистану и другим странам, пострадавшим от стихийных бедствий", - сказал он.

Особое внимание Токаев уделил ситуации в Афганистане. По его мнению, крайне важно, чтобы международное сообщество продолжило прилагать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

Он сообщил, что в настоящее время ведется работа по созданию в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

"Деятельность данного Центра позволит упорядочить межведомственную координацию ООН в Центральной Азии в целях укрепления регионального мира, безопасности и устойчивого развития", - отметил он.

В завершение встречи Токаев пригласил Синди Маккейн принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.