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Казахстан предложил Пакистану наладить взаимные перевозки через Туркменистан и Афганистан

Казахстан Материалы 24 января 2024 08:39 (UTC +04:00)
Казахстан предложил Пакистану наладить взаимные перевозки через Туркменистан и Афганистан

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На данный момент между Казахстаном и Пакистаном не осуществляется железнодорожное сообщение, однако есть потенциал использования транзитных коридоров, в том числе через Туркменистан. Об этом сказал вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев в ходе встречи с первым заместителем министра связи, железных дорог и морских дел Исламской Республики Пакистан Сиедом Мажар Али Шахом, передает Trend.

Ластаев отметил возможность организации мультимодального сообщения по маршруту Казахстан – Туркменистан – Афганистан – Пакистан, учитывая перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом. Он также подтвердил намерение Казахстана развивать сотрудничество с Пакистаном, при этом подчеркнув, что создание эффективной транспортно-логистической системы будет играть важную роль в активизации партнерских отношений.

Вице-министр обсудил возможные перспективы сотрудничества в морском секторе и предложил совместное развитие международных транспортных коридоров "Север-Юг" и ТМТМ (Средний/Транскаспийский транспортный коридор).

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