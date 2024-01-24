Казахстан предложил Пакистану наладить взаимные перевозки через Туркменистан и Афганистан

БАКУ /Trend/ - На данный момент между Казахстаном и Пакистаном не осуществляется железнодорожное сообщение, однако есть потенциал использования транзитных коридоров, в том числе через Туркменистан. Об этом сказал вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев в ходе встречи с первым заместителем министра связи, железных дорог и морских дел Исламской Республики Пакистан Сиедом Мажар Али Шахом, передает Trend.

Ластаев отметил возможность организации мультимодального сообщения по маршруту Казахстан – Туркменистан – Афганистан – Пакистан, учитывая перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом. Он также подтвердил намерение Казахстана развивать сотрудничество с Пакистаном, при этом подчеркнув, что создание эффективной транспортно-логистической системы будет играть важную роль в активизации партнерских отношений.

Вице-министр обсудил возможные перспективы сотрудничества в морском секторе и предложил совместное развитие международных транспортных коридоров "Север-Юг" и ТМТМ (Средний/Транскаспийский транспортный коридор).