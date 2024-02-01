Казахстан предложил строительство ВОЛС между странами ШОС

БАКУ /Trend/ - Казахстан предлагает строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин на совещании руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий в Алматы.

"Еще одним направлением сотрудничества для улучшения технологической связанности с глобальным миром может стать строительство волоконно-оптических линий связи. Использование высокого транзитного потенциала Казахстана, обеспечит ряд существенных преимуществ для наших стран по подключению к сети Интернет и позволит значительно улучшить условия для пропуска трафика на Евразийском континенте", - отметил он.

По его словам, это позволит провести диверсификацию транзитных каналов связи и расширить участие государств-членов ШОС в международном рынке транзита данных.

"Поэтому, предложено рассмотреть возможность строительства ВОЛС соединяющие наши страны по маршруту Россия – Казахстан – Иран, с выходом к Индийскому океану", - добавил министр.

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