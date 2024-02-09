Казахстанский и греческий порты будут сотрудничать для развития ТМТМ

БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана в Греции Ерлан Баударбек-Кожатаев провел встречу с мэром греческого города Пирей Яннисом Моралисом, в ходе которой стороны достигли договоренности об установлении сотрудничества между городами Актау и Пирей.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Казахстана, Моралис ознакомил собеседника с планами развития крупнейшего порта Греции, расположенного на территории города, который имеет фидерное соединение со Средиземным, Черным и Адриатическим морями, а также железнодорожное и автомобильное сообщение со странами Балкан и Центральной Европы.

Посол Баударбек-Кожатаев отметил потенциал сопряжения логистических возможностей Казахстана и Греции для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута через морские порты Актау и Курык.

В свою очередь Моралис выразил заинтересованность в укреплении долгосрочных партнерских отношений с городом Актау в области экономики, туризма и культурно-гуманитарных связей.

В данном контексте посол по согласованию с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым пригласил делегацию города Пирей в Актау в ближайшее время.

Отметим, что четвертый крупнейший порт Европы после Роттердама, Гамбурга и Антверпена – Пирей является ведущим центром международных перевозок в Средиземноморье. В 2022 году в порту Пирей было обработано около 4,35 млн TEU морских контейнеров. Площадь складских помещений порта Пирей составляет 180 000 м2, а пропускная способность – 25 млн тонн в год. Пирей также является крупнейшим пассажирским портом Греции с пассажиропотоком почти 18 млн человек в год.

Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.