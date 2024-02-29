Казахстан перешел на единый часовой пояс

БАКУ /Trend/ - С 00:00 1 марта 2024 года (29 февраля 23:00 по бакинскому времени) Казахстан официально перешел на единый часовой пояс.

Как передает в четверг Trend, теперь ко всей территории Казахстана применяется 5-й часовой пояс (UTC+5). Ранее на территории страны применялись два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находилась в зоне UTC+6.

Так, с учетом данной меры в ночь с 29 февраля на 1 марта во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей, время переводится на один час назад (в зоне UTC+6).

Ранее казахстанские эксперты отмечали, что 6-й часовой пояс не соответствует естественному солнечному времени и отрицательно сказывается на здоровье граждан. Кроме того, установление единого времени позволит повысить координацию транспортных и иных коммуникаций и благоприятно повлияет на бизнес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!