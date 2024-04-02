АСТАНА /Trend/ - В Казахстане эвакуировали порядка 16 тысяч человек в связи с паводками.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям страны.

"В регионах продолжаются аварийно-спасательные работы. Всего в период паводка спасено и эвакуировано порядка 16 тысяч человек, из них порядка 6 тысяч детей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в данное время, в пунктах временного размещения находятся около 4 тысяч человек, из них порядка 2 тысяч детей.

"Для них созданы необходимые условия", - отметили в ведомстве.

Также в МЧС сообщили, что паводковая обстановка стабильно-сложная, в западных регионах наблюдается незначительный спад воды, в центральной, северной и восточной частях страны, наоборот, идет интенсивное повышение уровня рек.

"В зоне подтопления остаются 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. Сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Туда незамедлительно мобилизованы и переброшены силы и средства МЧС", - подчеркивается в сообщении.

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